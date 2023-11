Mass Effect Next: BioWare festeggia l'N7 Day 2023 con un sito teaser e un video

Incuranti dei rumor sulla natura open world o lineare di Mass Effect Next, i ragazzi di BioWare danno il via ai festeggiamenti per l'N7 Day 2023 con un messaggio che lancia indizi sul futuro della serie.

Ad aprire ufficialmente il valzer dell'N7 Day ci pensa Mike Gamble: il produttore esecutivo di BioWare ripercorre gli undici anni trascorsi dal lancio del primo, iconico capitolo di Mass Effect per poi volgere lo sguardo al futuro e spiegare come "questo processo di sviluppo è tanto gratificante quanto impegnativo".

Riferendosi diretamente a Mass Effect Next e al lavoro che sta portando avanti per riportare in auge questa ormai storica IP, Gamble ricorda come "ci siamo posti molte delle domande che ci avete fatto nel corso degli anni! Cos'è successo a tutti quelli che abbiamo imparato a conoscere e amare nei giochi? Chi è morto davvero? Chi ha avuto figli con chi? Che versi fa un neonato volus? Che fine hanno fatto le galassie? I finali! Che cosa sta combinando l'Ombra? Che fine ha fatto S... ehm, lasciamo stare, tanto avete capito. Naturalmente abbiamo le risposte a queste domande, ma per sentirle dovrete aspettare. E tutto ciò che diciamo non sarà facile da trovare, proprio come c'è da aspettarsi dai nostri consueti scherzetti dell'N7 Day".

Uno degli 'scherzetti' suggeriti da Gamble è celato proprio tra le righe del suo messaggio, con un codice binario che, una volta ricomposto, rimanda al link di un sito teaser con tanto di video che cita il termine EPSILON. Ad ogni modo, bisognerà pazientare ancora a lungo prima di poter reimmergerci nelle atmosfere sci-fi dell'avventura ruolistica di BioWare, poiché Mass Effect Next è ancora in pre-produzione.