Mass Effect Next è in buone mani: lo sviluppo è guidato da veterani della trilogia

Mass Effect Next è ancora in fase di pre-produzione e ne passerà ancora di tempo prima che BioWare ci mostri qualcosa di concreto del nuovo capitolo della serie Sci-Fi, specialmente considerando che la priorità è rivolta al più imminente Dragon Age Dreadwolf.

La compagnia canadese ha nel frattempo voluto rassicurare i fan, preoccupati che il progetto sia gestito da sviluppatori e creativi che poco hanno a che fare con il passato del franchise. Michael Gamble, che pone la sua firma sulla serie di Mass Effect dal 2010, ha chiarito che il team di sviluppo di Mass Effect Next (il nome ufficiale del gioco non è ancora noto) è guidato da alcuni veterani della serie.

La discussione si è riaccesa dopo un post della content creator Kala Elizabeth, che su X|Twitter ha dichiarato in difesa della software house: "Il team che dirige Mass Effect 5 è composto per lo più da sviluppatori veterani della trilogia originale, molti dei quali sono presenti fin dall'inizio. Penso sinceramente che il gioco sia in ottime mani e la storia che tutti hanno raccontato è irrispettosa nei confronti di coloro che sono ancora lì, i giochi non sono realizzati da un solo sviluppatore!".

Un utente ha legittimamente chiesto come facesse la creatrice di contenuti a conoscere questi dettagli, alché è intervenuto direttamente Michael Gamble di BioWare, che ha precisato che il il cuore pulsante del team di sviluppo è costituito dal produttore esecutivo (ovvero Gamble stesso), il direttore artistico, il direttore creativo e il direttore del gioco che sono tutti veterani della trilogia.

Secondo l'insider Jeff Grubb, Mass Effect Next uscirà soltanto nel 2028-2029.

