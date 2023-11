Mass Effect Next farà chiarezza sugli eventi canonici della serie, promette BioWare

In occasione dell'N7 Day BioWare ha mostrato tre teaser di Mass Effect Next, così da stuzzicare le attese dei fan nei confronti del nuovo capitolo ancora privo di un nome ufficiale. Sono tantissimi i misteri che ancora circondano il progetto, compresi gli elementi di canonicità dai quali il prossimo gioco ripartirà.

Il canon di Mass Effect è da sempre argomento di dibattito tra i fan, alla luce anche delle numerose scelte che è possibile compiere nel corso della trilogia originale con protagonista il Comandante Shepard. Quali personaggi sono effettivamente morti durante gli eventi della serie? Quali sono le effettive relazioni tra i protagonisti? Qual è il vero epilogo di Mass Effect 3? E come si incastrano gli eventi di Mass Effect Andromeda? Tutte domande che non hanno una risposta chiara considerato del resto che ancora non sappiamo con esattezza dove si colloca temporalmente il nuovo Mass Effect attualmente in sviluppo.

Tuttavia in un post sul sito ufficiale di EA, il director della serie Mike Gamble lascia chiaramente intendere che in Mass Effect Next tantissime questioni rimaste irrisolte troveranno finalmente una soluzione. "A tutte queste domande ci sono delle risposte, anche se dovrete aspettare prima di scoprirle", dichiara Gamble promettendo così importanti conferme narrative in arrivo con il prossimo capitolo.

Ma per il momento i fan devono continuare ad aspettare, non si sa ancora per quanto dato che il nuovo episodio sembra ancora piuttosto lontano nel tempo. Intanto pare che il team di Mass Effect Next sia alle prese con MetaHuman, e non è dunque da escludere che il gioco impieghi la nuovissima tecnologia per la creazione di volti estremamente realistici.