Mass Effect Next: il nuovo concept art svela qual è il finale canonico di Mass Effect 3?

In occasione dell'N7 Day, BioWare ha diffuso una nuova clip relativa al prossimo Mass Effect, che mostra un artwork animato raffigurante un Portale Galattico, o quantomeno una struttura molto simile, in piena costruzione. Un'immagine tanto affascinante quanto enigmatica, che potrebbe forse ricollegarsi ai finali di Mass Effect 3.

Come ben ricorderà chi ha vissuto l'odissea spaziale del Comandante Shepard, la trilogia originale si conclude con tre diversi epiloghi che portano a cambiamenti più o meno significativi all'interno della galassia immaginata da BioWare. Lo studio canadese non ha tuttavia mai confermato quale dei vari finali del terzo capitolo è da considerarsi effettivamente canonico, senza dimenticare che il successivo Mass Effect Andromeda si discosta in maniera netta da quanto narrato nei primi giochi, spostando l'azione nella galassia di Andromeda.

Ebbene, il nuovo artwork di BioWare sembra suggerire che il finale Distruzione possa essere quello canonico di Mass Effect 3. La conclusione "rossa" del terzo gioco, infatti, vede come prerogativa la perdita di tutte le più avanzate tecnologie presenti nella Via Lattea, compresi appunto i Portali Galattici che rimangono severamente danneggiati dopo l'attivazione del Crucibolo. Il presunto Portale raffigurato nel nuovo concept art appare profondamente diverso rispetto a quelli utilizzati nella trilogia per viaggiare attraverso la galassia, come se fosse stato costruito da zero dalle civiltà galattiche sopravvissute all'invasione dei Razziatori.

Va in ogni caso precisato che anche nei finali Controllo e Sintesi di Mass Effect 3 i Portali restano gravemente compromessi, tuttavia in questi due casi è possibile vedere gli stessi Razziatori ricostruire gli originali, rendendo quindi non necessaria la creazione di strutture nuove.

Cosa ne pensate di questa possibilità? In attesa di scoprire quali sono gli effetti piani narrativi di BioWare con il nuovo gioco, gli sviluppatori hanno ribadito che Mass Effect Next sarà un gioco single player, lasciando inoltre intendere che lo sviluppo dell'opera non è ancora entrato nel vivo.