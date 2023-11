Mass Effect Next, quanto durerà l'attesa? Il gioco uscirà nel 2028-2029, dice Jeff Grubb

Di recente, Bioware ha mostrato un nuovo teaser trailer di Mass Effect Next, instillando una nuova iniezione di fiducia nei fan che non vedono l'ora di lanciarsi nuovamente nello Spazio della saga RPG Sci-Fi. Tuttavia, l'attesa potrebbe rivelarsi più lunga del previsto...

Stando a quanto riportato dal noto insider videoludico Jeff Grubb durante l'ultimo podcast di Giant Bomb, Mass Effect Next non verrà pubblicato prima del 2029-2029. Il giornalista traccia un parallelo con la situazione di Dragon Age Dreadwolf, il nuovo capitolo della saga RPG fantasy che BioWare ha annunciato nel 2018 e che dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno, secondo le più recenti indiscrezioni.

Mass Effect Next non debutterà prima del lancio di Dragon Age Dreadwolf e, se i periodi di attesa saranno paragonabili come suggerito da Grubb, dovremo probabilmente attendere ancora diversi anni prima di mettere le mani sul prossimo ambizioso capitolo della serie. I fan sono desiderosi di una nuova grande avventura spaziale dopo le incertezze di Mass Effect Andromeda, ma servirà portare ancora un po' di pazienza.

Nell'attesa che Electronic Arts e BioWare tornino a fornirci aggiornamenti ufficiali sul progetto, è stato confermato che il teaser trailer di Mass Effect Next è realizzato completamente in-engine, con lo studio canadese che dovrebbe aver adottato l'Unreal Engine 5 di Epic Games per plasmare l'RPG Sci-Fi.