Mass Effect Next sarà open world o un GDR 'lineare'? Nuovi rumor da Jez Corden

A stretto giro di posta dalle ultime indicazioni offerteci da BioWare su Mass Effect Next ancora in pre-produzione, il giornalita e insider Jez Corden fa trapelare delle interessanti indiscrezioni sul prossimo, attesissimo capitolo della serie sci-fi.

Il redattore di WindowsCentral ha riaperto una finestra sulla celebre esperienza ruolistica a tinte fantascientifiche di BioWare nel corso dell'ultimo podcast di Rand al Thor 19. Per l'occasione, Jez Corden ha riferito di aver interpellato le sue fonti anonime in merito all'attuale stadio di sviluppo di Mass Effect Next.

A detta delle 'gole profonde' citate da Corden, il prossimo capitolo della serie sci-fi di EA dovrebbe smarcarsi dalla formula videoludica degli open world (una strada battuta da Mass Effect Andromeda con risultati non proprio felici) per abbracciare un'esperienza più 'lineare', sulla falsariga dei kolossal della trilogia originaria con protagonista il comandante Shepard.

Discutendo dell'argomento con gli altri partecipanti al podcast, Corden ha spiegato che "ho sentito che il nuovo Mass Effect non sarà un open world ma tornerà al formato classico della serie. Non so se queste indiscrezioni siano accurate al 100% (anche in virtù dell'attuale stadio di sviluppo del gioco, ndr), ma di certo è un rumor interessante".