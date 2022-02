Mass Effect Next-Gen, BioWare al lavoro sui prototipi: sviluppo ancora lungo

Questo pomeriggio BioWare ha mantenuto la promessa fatta nei mesi scorsi e ci ha aggiornati sullo sviluppo di Dragon Age 4, che a quanto pare si trova nel pieno della produzione. In coda al suo intervento, il nuovo General Manager Gary McKay ha tuttavia trovato tempo e spazio per parlarci anche del prossimo Mass Effect.

Di Mass Effect Next-Gen, che sarà ambientato molto tempo dopo il finale di Mass Effect 3, in una galassia costretta alla "solitudine interplanetaria" dalla distruzione dei portali galattici, sappiamo ancora molto poco, e a quanto pare le cose non cambieranno molto presto. Il prossimo episodio della saga sci-fi sembra essere destinato a rimanere un mistero per molto tempo ancora, dal momento che BioWare sta ancora lavorando ai prototipi e non ha alcuna intenzione di velocizzare lo sviluppo a discapito della qualità.

"Ovviamente, stiamo lavorando anche al prossimo Mass Effect", ha dichiarato McKay. "Il team, guidato da Mike Gamble, è costituito da sviluppatori veterani e nuove, talentuose persone. Stanno attivamente lavorando ai prototipi di nuove idee ed esperienze. I giochi next-gen tripla A richiedono tanto tempo per essere realizzati - e sappiamo che voi fan li desiderate il prima possibile. Tuttavia, la nostra priorità Numero Uno deve essere la qualità, ed essa richiede del tempo per essere conseguita".

BioWare, memore dei disastrosi lanci di Mass Effect Andromeda ed Anthem, è cambiata moltissimo negli ultimi anni e sembra aver imparato dai propri errori. Nel frattempo, possiamo continuare ad elaborare teorie sul misterioso poster di Mass Effect Next mostrato all'ultimo N7 Day.