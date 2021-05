Mass Effect next-gen: Jennifer Hale vuole a tutti i costi il ritorno di Shepard

Dopo che il nuovo Mass Effect è stato annunciato ufficialmente da BioWare lo scorso anno, non ci sono più state novità sul nuovo progetto che per il momento resta completamente avvolto nel mistero.

Non è dato sapere quando BioWare tornerà a parlare del prossimo capitolo di Mass Effect, tuttavia tantissimi fan sperano nel ritorno ufficiale alla vecchia trilogia, mettendo così da parte la parentesi rappresentata da Mass Effect Andromeda. Tra coloro che vorrebbero un seguito diretto della trilogia classica c'è anche Jennifer Hale, la doppiatrice della versione femminile del Comandante Shepard (nota tra i fan come FemShep) in tutti e tre gli episodi della serie.

Parlando ai microfoni di Game Informer, Hale ha risposto con un sonoro "Sì!" quando le è stato chiesto se vorrebbe rivedere in azione lo storico protagonista nel prossimo capitolo: "Voglio il ritorno di Shepard al 100%, e vorrei esplorare maggiormente le relazioni con, per esempio, Garrus, Thane, Liara, tutti loro!". E aggiunge: "Vorrei soltanto ributtarmi nella storia in qualunque modo, la amo così tanto". Anche una delle interpreti principali della trilogia classica si espone quindi per il ritorno alle origini, sebbene per il momento è difficile dire come BioWare abbia effettivamente intenzione di muoversi con il prossimo capitolo, la cui uscita resta per ora completamente avvolta nel mistero.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro del franchise e se per davvero potremmo rivedere Shepard in qualche modo, per il momento tutte le attenzioni sono rivolte alla raccolta rimasterizzata dei primi capitoli su PC, PS4 e Xbox One: per approfondire ecco la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition.