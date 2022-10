Mass Effect Next è un gioco single player, BioWare ci tiene a ribadirlo

Ancora memori della cocente delusione provocatole dal fallimento di Anthem, BioWare appare piuttosto restia a cimentarsi in nuove produzioni multiplayer nel prossimo futuro. Ed è per questo motivo che ci tiene a ribadire la natura di uno dei suoi giochi più attesi in assoluto.

Nel suo ultimo aggiornamento sullo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf, il Responsabile Generale Gary McKay s'è ritagliato un piccolo spazio per ricordare a tutti i fan dello studio che c'è "una squadra al lavoro per immaginare cosa riserva il futuro di un nuovo gioco per giocatore singolo di Mass Effect". La dicitura "single player" continua dunque ad apparire dinanzi al nome del titolo, forse perché BioWare vuole assicurarsi che il messaggio sia stato recepito per bene dalla comunità.

La dichiarazione ci dice anche un'altra cosa, ossia che lo sviluppo del nuovo Mass Effect non è ancora entrato nel vivo. È evidente che il team di creativi sta ancora discutendo su quale strada prendere, dunque il gioco appare ancora molto lontano dalla pubblicazione. Non ci sono dunque stati grossi cambiamenti dallo scorso aprile, quando BioWare ha dichiarato di essere alle prese con le fasi iniziali dello sviluppo del nuovo Mass Effect.

Prima di salutarvi, ricordiamo che il prossimo 7 novembre si celebra l'N7 Day, la giornata dedicata alla saga di Mass Effect. Chissà che non ci scappi qualcosa di più sostanzioso...