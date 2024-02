Mass Effect Next lontanissimo: ancora in pre-produzione, priorità a Dragon Age Dreadwolf

Nel frattempo che EA si prepara a licenziare il 5% dei suoi dipendenti dando il via a una profonda ristrutturazione interna, emergono alcuni dettagli in merito ai prossimi progetti di BioWare legati a Mass Effect e Dragon Age. E per i fan della celebre serie sci-fi continuano a non esserci buone notizie.

Stando a quanto segnalato in un report di IGN USA, il nuovo Mass Effect è ancora fermo alla pre-produzione e non sembrano esserci stati progressi nello sviluppo negli ultimi tempi. Ciò significa che il prossimo gioco del brand è ancora lontanissimo dal diventare realtà e potrebbero volerci ancora diversi anni prima di vedere il suo esordio sul mercato.

Già nell'estate del 2023 era stato confermato che il nuovo Mass Effect era ancora in pre-produzione, dunque la situazione da allora non è cambiata. La lentezza nei lavori sul nuovo Mass Effect non dipenderebbe tuttavia da presunti problemi di sviluppo: semplicemente Electronic Arts e BioWare stanno dando massima priorità a Dragon Age Dreadwolf, il quarto episodio principale della serie Action/RPG dark fantasy che verrà presentato in maniera approfondita nel corso dell'estate 2024.

Una volta finiti i lavori su Dragon Age Dreadwolf, è dunque probabile che gli sforzi e le risorse di BioWare si sposteranno sul prossimo Mass Effect, sebbene per adesso i fan devono continuare a portare molta pazienza: la strada è ancora lunga.