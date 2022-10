Mass Effect, novità all'N7 Day? Lo suggerisce la Comandante Shepard

Pur senza rivelare nulla di concreto, qualche giorno fa i ragazzi di BioWare hanno nuovamente fatto il nome di Mass Effect, ribadendo per l'ennesima volta, a chiare lettere, che il nuovo capitolo next-gen in via di sviluppo sarà single player.

La menzione, arrivata di sfuggita al termine di un aggiornamento sullo sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf, si è rivelata sufficiente per riaccendere la scintilla della curiosità nei fan della saga, anche perché ci stiamo avvicinando inesorabilmente all'N7 Day del 7 novembre, la ricorrenza annuale dedicata a Mass Effect. Vista e considerata la riservatezza di BioWare, un appassionato ha chiesto direttamente a Jennifer Hale, voce femminile del Comandante Shepard della prima trilogia, se ci sono novità previste all'N7 Day. Per tutta risposta la doppiatrice (che di recente ha doppiato pure la protagonista di Bayonetta 3) ha scritto "Restate sintonizzati", lasciando intendere che c'è qualcosa di grosso in preparazione.

Il teaser della Hale ha aperto le porte a diverse speculazioni, facendo sperare in un aggiornamento sul nuovo Mass Effect durante l'N7 Day. Il possibile coinvolgimento della doppiatrice nel gioco in via di sviluppo potrebbe anche implicare la presenza del comandante Shepard come ha suggerito un rumor dello scorso maggio (anche se smentito da BioWare). Non ci sentiamo inoltre di escludere annunci in merito a Mass Effect Legendary Edition: l'eventualità di un porting per Switch, ad esempio, è già stata discussa in passato. Ne sapremo di più lunedì 7 novembre.