Mass Effect Next prende forma su PC, PS5 e Xbox Series X/S: BioWare assume Michael Tucker

Mentre prosegue il lavoro di BioWare sui prototipi di Mass Effect Next, Michael Tucker, lo youtuber del seguitissimo canale Lessons From Screenplay, sorprende i suoi follower annunciando di essere entrato nel team di sviluppo del prossimo, atteso capitolo di Mass Effect.

Di cosa si occuperà Tucker? Il creatore di contenuti preferisce non fornire ulteriori chiarimenti e, almeno per il momento, si limita a dirsi entusiasta di collaborare con il team di BioWare per concretizzare la visione del nuovo atto di Mass Effect.

Basta però ripercorrere le attività svolte dallo stesso Tucker su YouTube per capire quale sarà il suo compito all'interno del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione di Mass Effect Next. Nella descrizione del suo canale Lessons from Screenplay, infatti, lo youtuber spiega che il suo lavoro consiste nel "realizzare video che analizzano le sceneggiature dei film (e videogiochi) per esaminare esattamente come e perché gli autori sono così bravi a raccontare le loro storie. Credo che un pubblico più informato alzi il livello della narrazione, e che esaminare le tecniche utilizzate per raccontare grandi storie renda migliore la scrittura e più profondo l'apprezzamento che gli utenti hanno dei loro film e giochi preferiti".

Con Tucker, quindi, BioWare si assicura uno degli 'analisti di sceneggiature' più quotati del settore (o, se non altro, uno tra i più celebri e seguiti dal pubblico, in ragione degli 1,41 milioni di iscritti al suo canale YouTube): solo con il tempo capiremo però se l'aiuto offerto agli sviluppatori di Mass Effect Next dall'ideatore di Lessons From Screenplay consentirà alla software house canadese di non ripetere gli errori commessi nel dare forma a Mass Effect Andromeda, come le razze aliene tagliate e i numerosi contenuti (anche narrativi) rimossi o modificati in corso d'opera.