Mass Effect Next, il team è alle prese con MetaHuman? Un Tweet alimenta le speculazioni

Il prossimo capitolo dell'iconica saga ruolistica di BioWare è ancora avvolto dal mistero: attorno al titolo vi è ancora un assordante silenzio, al di là di alcuni rumor da Jez Corden sulla struttura open world o GDR lineare di Mass Effect Next. Ciò nonostante, un curioso Tweet recente ha smosso un po' le acque per il progetto di Mass Effect Next.

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, Mass Effect Next potrebbe utilizzare la tecnologia di MetaHuman per la realizzazione di volti realistici per i personaggi che prenderanno parte all'avventura in arrivo in futuro. MetaHuman, legata ad Unreal Engine 5 (motore grafico del progetto) è stata ideata con il fine ultimo di creare volti e animazioni realistiche per qualsiasi lavoro svolto con UE. "MetaHuman è un framework completo che offre a chiunque la possibilità di creare, animare e utilizzare personaggi umani digitali altamente realistici", e potrebbe fare la sua comparsa nel prossimo Mass Effect.

Ad alimentare la notizia di cui sopra è stato Michael Gamble, sviluppatore alle prese con Mass Effect Next, il quale ha risposto con una GIF a tema Mass Effect 3 ad un Tweet di Chris Evans in cui viene detto quanto segue: "Qualcuno sta creando giochi con MetaHumans in Unreal Engine 5? Quali sono le sfide che vorreste venissero affrontate nelle prossime versioni?". Ancora nulla di ufficiale, ma i motivi per credere che Mass Effect Next stia usando MetaHuman sembrerebbero essere abbastanza validi. A questo punto, però, non ci resta che attendere conferme in via ufficiale da BioWare; Mass Effect Next è ancora in fase di pre-produzione, perciò bisogna portare pazienza per l'arrivo di nuove informazioni.