Mass Effect Next: torna il Comandante Shepard? Indizi dallo store BioWare

La chiusura della trilogia originaria di Mass Effect ha coinciso con la fine dell'arco narrativo dedicato al Comandante Shepard... o forse no? Stando alla descrizione di un poster celebrativo di Mass Effect Next dello store BioWare, lo Spettro N7 potrebbe fare il suo ritorno nel nuovo capitolo della saga GDR.

Il poster in questione ripropone con una litografia a colori l'ormai celebre artwork di Mass Effect Next condiviso da BioWare per festeggiare l'N7 Day del 2021. Il riferimento al possibile, sorprendente ritorno di Shepard arriva proprio dalla descrizione apparsa sul BioWare Gear Store nella scheda informativa che riassume i temi del soggetto immortalato dall'artwork.

Nelle ore immediatamente successive alla comparsa della litografia a colori sul negozio digitale, i curatori del portale di BioWare ne descrivevano il soggetto trattato in questo modo: "Mentre Shepard e i sopravvissuti sono lasciati a raccogliere i pezzi (per la devastazione portata nella Via Lattea dai Razziatori, ndr), i fan si chiedono cosa accadrà dopo".

Lo youtuber MrHulthen ha però notato come il testo in questione sia stato sostituito velocemente con una descrizione "neutra", senza alcun riferimento al destino del prode comandante della Normandy: "La minaccia dei Razziatori potrebbe essere finita, ma a caro prezzo, inclusa la Terra stessa. Mentre i sopravvissuti sono lasciati a raccogliere i pezzi, i fan si chiedono cosa accadrà dopo".

Solo con il tempo capiremo se si è trattato di un errore commesso in buona fede dai gestori dello negozio di collezionabili di BioWare o se, al contrario, sia stato un primo, importante indizio dell'inatteso ritorno del comandante Shepard in Mass Effect Next.