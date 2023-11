Mass Effect Next: il nuovo trailer è completamente in-engine, dice BioWare

L'attesa per il nuovo capitolo della saga di Mass Effect si è interrotta nelle scorse ore, con BioWare che ha mostrato un nuovo teaser trailer per Mass Effect Next. Tanto è bastato per far tornare a sognare i fan della saga Sci-Fi, ma alcuni si sono interrogati anche sugli aspetti tecnici di quanto mostrato.

A quanto pare, alcuni utenti sospettavano che quanto mostrato da BioWare fosse frutto di un lavoro in CG, e che non fosse quindi rappresentativo dei risultati raggiunti sino ad oggi dal team che si sta occupando del gioco. A smentire questa teoria è sopraggiunto Romain Toutain, franchise technical director della serie di Mass Effect.

Come potete osservare dando uno sguardo al post che vi abbiamo riporato in calce alla notizia, Toutain ha confermato che il trailer è stato realizzato completamente in-engine. "Quindi sì, questo è un filmato in-engine. Non vedo l'ora che vediate cosa sta realizzando il nostro team", sono le sue parole.

Stando agli indizi disseminati dagli annunci di lavoro di BioWare, Mass Effect Next è sviluppato in Unreal Engine 5, e sembra quindi essere stato accantonato il Frostbite Engine impiegato per Mass Effect Andromeda e gli ultimi titoli pubblicati dalla software house canadese, tra cui anche Anthem e Dragon Age Inquisition.

BioWare ha promesso che Mass Effect Next farà chiarezza sugli eventi canonici della serie.