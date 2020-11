Mass Effect nextgen sarà ambientato su Andromeda? Nuovi dettagli dall'artbook

BioWare ha confermato di star sviluppando nuovo Mass Effect. Un appassionato della saga ha così deciso di studiare nel dettaglio l'ultimo artbook dedicato all'epopea sci-fi di EA e rintracciato, al suo interno, delle pagine che sembrano contenere delle illustrazioni sul prossimo, attesissimo capitolo.

Nell'artbook BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, il fan della saga dello Spettro ha notato la presenza di tre disegni che non provengono da alcun titolo precedente di Mass Effect e nemmeno da fumetti o altre produzioni multimediali ambientate nel medesimo universo, pur avendo numerosi punti di contatto con il setting narrativo di Mass Effect Andromeda.

I tre bozzetti ritraggono infatti un'astronave dalla foggia non troppo dissimile da quella delle navette da sbarco utilizzate dai colonizzatori umani della galassia di Andromeda, oltre ad un'immensa struttura architettonica sotterranea che ricorda le arcologie Relictum sparse per il Cluster Helius.

L'immagine più interessante è però l'ultima, dove viene mostrato un immenso complesso industriale approntato nello spazio dagli esseri umani (e dai loro alleati alieni) per costruire o rimettere in funzione un Portale Galattico. A voler dar retta a questi artwork, quindi, sembra proprio che il prossimo atto del kolossal ruolistico di Mass Effect ci permetterà di proseguire l'esplorazione della galassia di Andromeda, magari con la speranza di poter ritornare sulla Via Lattea utilizzando una nuova rete potenziata di Portali.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte di BioWare, vi ricordiamo che la sussidiaria canadese di EA ha di recente svelato Mass Effect Legendary Edition, la remaster della trilogia del Comandante Shepard (e dei relativi DLC) che arriverà su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S nella primavera del 2021.