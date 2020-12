Mass Effect nextgen, BioWare ribadisce: è nella fase di 'pre-produzione'

Il video di Mass Effect nextgen ai TGA 2020 ha indotto molti appassionati della serie sci-fi a ritenere che il progetto si trovi già in una fase di sviluppo avanzata. Ebbene, a giudicare dalle indicazioni offerte da BioWare, sembra proprio che l'uscita del prossimo capitolo del GDR culto sia ancora lontana.

Nella frenesia della notte dei The Game Awards 2020, infatti, è passato in sordina il breve ma importante messaggio condiviso sui social dal team di BioWare per spiegare, in maniera inequivocabile, come il progetto si trovi attualmente in una "fase di pre-produzione".

Il termine utilizzato dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts chiarisce che il nuovo atto della saga di Mass Effect sta ancora attraversando quella delicata fase che intercorre tra lo sviluppo del concept originario e la sua effettiva concretizzazione nel gioco vero e proprio.

L'indicazione offerta da BioWare, d'altronde, coincide con quanto affermato a novembre da Casey Hudson: nel presentare Mass Effect Legendary Edition, l'ormai ex dirigente di BioWare ha specificato che con Mass Effext nextgen il suo team si trovava ancora "nelle prime fasi del progetto e non possiamo ancora dirvi molto al riguardo, ma non vediamo l'ora di condividere la nostra visione su dove condurremo questa serie in futuro".

Nel frattempo, in rete troviamo già diverse analisi e riflessioni della community sui possibili indizi contenuti nel video di Mass Effect nextgen, su tutti quelli che riguardano l'eventualità di poter esplorare sia la Via Lattea che la galassia di Andromeda.