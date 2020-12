Mass Effect nextgen si mostra nel video dei The Game Awards 2020!

A conclusione dei The Game Awards 2020, i ragazzi di BioWare hanno mostrato un cinematic trailer dedicato al prossimo, attesissimo capitolo della saga sci-fi di Mass Effect.

Il filmato proposto dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts si riallaccia agli eventi conclusivi della trilogia dedicata al Comandante Shepard mostrando una Via Lattea sconvolta dall'arrivo dei Razziatori e costretta alla "solitudine interplanetaria" a causa della distruzione dei portali che connettevano i sistemi della galassia e le diverse specie aliene.

Nel trailer, però, non vengono forniti ulteriori dettagli sull'esperienza ludica che ci attende rituffandoci nella dimensione fantascientifica di Mass Effect su PC e, supponiamo, in esclusiva per piattaforme di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nella speranza di tornare al più presto ad approfondire la conoscenza del gameplay, dei protagonisti e del canovaccio narrativo di questo kolossal sci-fi, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo trailer di Mass Effect nextgen.