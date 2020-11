Mass Effect, novità in arrivo domani! Teaser da Electronic Arts

È ormai da davvero molti mesi che si rincorrono rumor e indiscrezioni sulla possibile esistenza di nuovi progetti legati alla storica saga sci-fi di BioWare.

In particolare, le voci di corridoio si sono nel tempo concentrate su di un possibile ritorno in versione rimasterizzata dei primi capitoli. Ancora quest'oggi, ha fatto la sua comparsa in rete una presunta immagine di una Mass Effect Trilogy Remastered. Dopo questo intenso alternarsi di voci non confermate, tuttavia, qualcosa potrebbe stare effettivamente per muoversi.

A riferirlo, è Andy Chalk, della redazione di PC Gamer, che riferisce quanto segue: "Ho ricevuto un'e-mail da Electronic Arts questa mattina, che mi suggerisce di controllare il Blog BioWare alle ore 8 am PT / 11 am ET di domani 'per alcune fantastiche notizie' legate all'N7 Day, celebrazione annuale di BioWare a tema Mass Effect". Le tempistiche indicate dal giornalista videoludico corrispondo alle ore 17:00 di sabato 7 novembre, secondo il fuso orario italiano. Sempre stando a quanto riferito da Chalk, EA non avrebbe offerto in merito ulteriori indizi o indicazioni.



Complice anche la classificazione di una Mass Effect Trilogy Legendary Edition avvistata in Corea del Sud ad ottobre, il pensiero evidentemente va immediatamente ai rumor di cui sopra. Sarà la volta volta? Per scoprirlo non resta altro da fare che attendere ancora qualche ora!