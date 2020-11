Mass Effect, un nuovo gioco è in sviluppo! L'annuncio ufficiale di BioWare

L'edizione 2020 del N7 Day ha riservato molte gradite sorprese al pubblico di videogiocatori appassionati all'epopea spaziale di casa BioWare: la giornata ha infatti visto un duplice annuncio!

Confermando rumor e indiscrezioni rincorsesi durante gli ultimi mesi, la software house ha ufficialmente annunciato la Mass Effect Legendary Edition, versione rimasterizzata della Mass Effect Trilogy. I giocatori avranno dunque modo di rivivere le avventure del Comandante Shepard attraverso Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, proposti in un'edizione definitiva. Ma non si tratta dell'unica novità! Dopo essersi cimentati con Mass Effect: Andromeda, gli sviluppatori BioWare sono infatti pronti a dar vita a una nuova produzione inedita.

Dalle pagine del blog ufficiale della software house, giunge la conferma che un nuovo Mass Effect è in sviluppo! Potenzialmente identificabile come Mass Effect 5, il titolo è al momento privo di un titolo ufficiale. BioWare ha tuttavia specificato che al gioco si sta dedicando un gruppo di lavoro costituito da veterani della saga sci-fi. Al momento - si specifica - il gioco si trova ancora nelle prime fasi dello sviluppo: per questa ragione gli autori non hanno ancora intenzione di svelare molti dettagli. Al momento, non sono state dunque offerte informazioni né su di una finestra di lancio né sulle piattaforme supportate.