Mass Effect su PC, PS5 e Xbox Scarlett: il gioco è in sviluppo presso BioWare Edmonton?

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue indiscrezioni sulla completa revisione di Anthem, il noto giornalista Jason Schreier approfitta del suo ultimo approfondimento su Kotaku per offrirci degli importanti indizi sul prossimo capitolo della serie sci-fi di Mass Effect.

Nel ripercorrere le tappe del lungo e travagliato percorso di sviluppo attraversato da BioWare nella realizzazione di Anthem e nella problematica gestione del suo supporto post-lancio, l'editor di Kotaku ci spiega come i dirigenti di BioWare abbiano deciso di effettuare un passaggio di consegne tra i team interni di Austin ed Edmonton.

Secondo Schreier, entrambi gli studi di sviluppo interni a Bioware stanno attualmente lavorando al progetto di "Anthem Next" (in riferimento alle numerose modifiche che coinvolgeranno il gioco base con i futuri update che, presumibilmente, arriveranno solo dopo il lancio delle console next-gen), anche se una lenta suddivisione degli incarichi tra i due gruppi dovrebbe garantire al team di BioWare Edmonton lo spazio necessario per occuparsi solo ed esclusivamente del nuovo Mass Effect.

Il prossimo capitolo dell'iconica serie ruolistica, a detta del giornalista di Kotaku, si troverebbe ancora in uno stadio di sviluppo embrionale ma vanterebbe il pieno supporto di EA, come confermerebbe la decisione di affidarne la direzione a Mike Gamble, produttore di lunga data di BioWare. Non sappiamo, però, se per il lancio su next-gen del futuro videogioco di Mass Effect targato BioWare Edmonton dovremo attendere prima l'uscita dell'altro grande GDR in sviluppo presso BioWare, ossia il già confermato Dragon Age 4.