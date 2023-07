Mass Effect dal peggiore al migliore: la classifica dell'opera sci-fi BioWare

Mass Effect ha saputo conquistare milioni di giocatori non solo grazie alla sua appassionante storia, ma anche per merito dell'evocativi e stratificata galassia messa a punto da BioWare, che ha dato vita ad una delle più grandi serie sci-fi mai viste in ambito videoludico.

Quattro sono finora i giochi sviluppati dalla software house canadese, in attesa di scoprire che fine ha fatto il nuovo Mass Effect attualmente in lavorazione. Intanto, attraverso Metacritic, scopriamo qual è il miglior gioco del franchise, partendo dal meno convincente per poi risalire al numero uno:

4 - Mass Effect Andromeda

Il quarto titolo della serie, scollegato dalla trilogia del Comandante Shepard, ci porta nella Galassia di Andromeda 600 anni dopo i fatti dei primi giochi, nei panni di un pioniere alla ricerca di una nuova casa per le razze della Via Lattea. A fronte di scenari molto più vasti rispetto al passato ed un sistema di combattimento perfezionato, Mass Effect Andromeda non è riuscito a convincere del tutto per struttura dell'avventura e della sua narrativa. Non a caso riporta il metascore più basso del brand, un 71 per la versione PS4 basata su 61 recensioni (che diventa 72 su PC e 76 su Xbox One).

3 - Mass Effect

Dove l'epopea spaziale di Shepard ha avuto inizio. L'originale Mass Effect ci introduce ad una galassia piena di vita e ricchissima di pianeti e sistemi solari da esplorare, nel frattempo che si dà la caccia al soldato spettro rinnegato Saren al comando di una squadra che mescola valorosi combattenti umani ed alieni. L'impatto del capostipite fu tale da guadagnarsi un notevole 91 su Xbox 360 basato su 74 recensioni (89 invece per la versione PC). Ma questo è soltanto l'inizio di una serie destinata a divenire ancora più grande.

2 - Mass Effect 3

L'atto finale della storia di Shepard è un concentrato di drammaticità ed emozioni forti, nel mentre che la guerra contro i Razziatori entra nel vivo in tutta la sua potenza. Al netto delle controversie relative all'epilogo (sistemate in corso d'opera da BioWare attraverso il DLC gratuito Extended Cut), critica e pubblico rimasero colpiti dal terzo episodio della serie: media di 93 per entrambe le versioni PS3 e Xbox 360, con 89 su PC. La Special Edition pubblicata su Wii U qualche tempo dopo, invece, si fermerà ad 85.

1 - Mass Effect 2

Nonostante un parziale sacrificio delle componenti RPG a favore di quelle più Action, in genere è proprio Mass Effect 2 ad essere considerato il punto più alto dell'opera BioWare. Complici i netti miglioramenti al gameplay, un'atmosfera ed una narrativa dai toni più cupi, ed un'eccellente caratterizzazione di ogni protagonista, il secondo capitolo viene considerato un capolavoro dai più, come si può vedere anche nelle medie: la versione Xbox 360 tocca un incredibile 96 su Metacritic, mentre le edizioni PS3 e PC raggiungono un altrettanto memorabile 94, confermando così Mass Effect 2 come uno dei migliori titoli mai realizzati dalla compagnia canadese.

Ma diteci anche la vostra: quale ritenere sia il miglior gioco tra Mass Effect 1, 2 e 3?