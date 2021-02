Mass Effect: serie TV o film in arrivo? Da Geralt a Shepard: teaser da Henry Cavill

Il novembre 2020 è stato portatore di grandi novità per gli amanti della saga sci-fi di casa BioWare, con l'annuncio di un nuovo gioco di Mass Effect e del ritorno in versione rimasterizzata della Mass Effect Trilogy.

Il team di Electronic Arts, tuttavia, potrebbe avere ancora un progetto da svelare, un progetto nel quale potrebbe essere coinvolto...Henry Cavill! Dalle pagine del proprio account Instagram ufficiale, il noto attore ha infatti pubblicato un messaggio piuttosto intrigante, che potrebbe aver svelato qualcosa in più di quanto originariamente previsto dall'interprete. Come potete verificare in calce a questa news, il post include uno scatto di Cavill mentre viene preparato per delle riprese. Nel messaggio di accompagnamento si fa riferimento ad un "progetto segreto", mentre tra le mani l'attore tiene una sceneggiatura il cui testo risulta nascosto da un effetto sfocatura.



Ebbene, animato da curiosità, il portale Game Pressure si è cimentato in un'opera di ricostruzione dell'immagine ed utilizzando un apposito programma (Focus Magic), ha scoperto la presenza nello script di alcune espressioni interessanti: "Cerberus", "Reaper", "Geth" e "Tali'Zorah". Da qui all'ipotesi di una serie TV o di una pellicola cinematografica dedicata a Mass Effect il passo è stato comprensibilmente breve. Che Henry Cavill sia pronto a dismettere temporaneamente i panni di Geralt di Rivia per indossare quelli del Comandante Shepard?



In attesa di scoprirlo, ricordiamo che al momento il Mass Effect next-gen è in pre-produzione, con un'attesa che si preannuncia dunque ancora lunga prima dell'uscita.