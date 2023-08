Mass Effect: un suggestivo cosplay di Tali tra le luci al neon della Cittadella

Sono passati ormai ben sei anni dall'uscita del controverso Mass Effect Andromeda, titolo che avrebbe dovuto dare vita a una nuova saga dopo la fine della trilogia del comandante Shepard, ma di novità concrete sul franchise purtroppo non si hanno ancora notizie certe.

Il creative director di Mass Effect Andromeda rimpiange il non aver potuto lavorare a un sequel, che a sua detta avrebbe affinato le meccaniche del titolo e che avrebbe portato a un passaggio come quello avvenuto in Mass Effect e Mass Effect 2. A ogni modo, l'avventura nella Galassia Andromeda dei fratelli Ryder pare non avrà futuro, con BioWare impegnata nello sviluppo di Mass Effect Next.

Del nuovo capitolo della serie fantascientifica non sappiamo ancora molto e le ultime novità risalgono alle celebrazioni per l'N7 Day del 2022, quando la software house canadese condivise alcuni concept art di una megalopoli abitata da umani, Salarian, Asari, Turian e Krogan. Ulteriori informazioni su Mass Effect Next arriveranno certamente durante il prossimo N7 Day, che come ogni anno si celebra il 7 di novembre. In attesa di ciò, è la cosplayer Rachsaysmer a riportarci nell'universo sci-fi della serie ruolistica di BioWare.

Attraverso uno scatto condiviso sui social dai profili della stessa software house, ritroviamo una delle protagoniste più amate e affascinanti della trilogia originale. In questo cosplay di Tali'Zorah da Mass Effect ritroviamo al Quarian che con Shepard difese la galassia dalla minaccia dei Razziatori.