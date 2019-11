Mass Effect: gli sviluppatori hanno tante idee per il futuro del franchise

Nella giornata di ieri si è celebrato l'N7 Day, una "festività" molto importante per i fan di Mass Effect e dell'universo sci-fi creato da BioWare. Attualmente però i festeggiamenti hanno lasciato un po' l'amaro in bocca, visto lo stato di sospensione in cui si trova la saga.

I fan sono ancora scottati dal deludente Mass Effect Andromeda (anche se noi avevamo deciso di premiarlo, come potete vedere nella nostra recensione di Mass Effect Andromeda), ed anche lo studio sta ancora cercando di riprendersi dopo che il gioco, oltre ad essere stato funestato da bug e problemi vari, non ha nemmeno venduto così bene. Un passo falso che però non deve scoraggiare né gli amanti della saga, né BioWare stessa.

Nella giornata di ieri, la software house aveva chiesto ai fan con un tweet delle idee sulla serie di Mass Effect, e su cosa gli piacerebbe vedere in futuro, e le risposte non sono mancate, per cui si tratta di un prodotto ancora molto amato. Ma anche la stessa BioWare sembra avere già qualcosa in mente per il futuro, come dichirato da Casey Hudson: "Abbiamo tantissime idee su cose che vorremmo fare in Mass Effect, così tante concept art che non sono mai state diffuse, e così tante storie da raccontare".

Possibile dunque che qualcosa sia addirittura già in lavorazione? Non è da escludere, ma i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi. Il team è attualmente al lavoro sullo sviluppo di Dragon Age 4, che non uscirà prima del 2022, per cui un nuovo Mass Effect potrebbe arrivare direttamente nella next gen, su PS5 e Xbox Scarlett.

Voi che ne pensate? Cosa sperate per il futuro del franchise?