Mass Effect è tornato: grafica e gameplay tirati a lucido con la Legendary Edition

Analizziamo le aggiunte grafiche di Mass Effect Legendary Edition, una remastered che migliora tutto del primo capitolo, dalla grafica al gameplay, e propone anche alcuni perfezionamenti per i successivi due episodi. Eccovi le nostre impressioni in attesa della recensione definitiva.

Le ore trascorse facendo la spola tra i portali galattici insieme allo Spettro N7 ci hanno lasciati piacevolmente colpiti dal lavoro svolto da BioWare per attualizzare la serie di Mass Effect. Questa Legendary Edition, infatti, va ben oltre il mero concetto di "restyling grafico" che accomuna molte produzioni analoghe: gli autori della sussidiaria canadese di EA hanno colto l'occasione per unificare l'esperienza di gioco ed evolvere in maniera organica molti aspetti della trilogia di Mass Effect, partendo ovviamente dal primo capitolo.

Oltre all'aumento della qualità che interessa texture, rendering, illuminazione, particellari ed effetti volumetrici, nel corso dell'avventura da vivere insieme all'equipaggio della Normandy è possibile sperimentare un combat system più avanzato, a tutto vantaggio della progressione ruolistica e, quindi, dell'immedesimazione. Si tratta quindi di un prodotto confezionato con cura e in cui BioWare, dopo i gravi inciampi di Anthem, riesce finalmente a riversare quella passione e quella dedizione richiesta dai tanti fan dell'epopea del Comandante Shepard.

In attesa di averne la controprova finale con la recensione che troverete presto sulle pagine di Everyeye.it, vi lasciamo alle approfondite riflessioni di Alessandro Bruni nelle nostre impressioni su Mass Effect Legendary Edition.