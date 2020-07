Mass Effect Trilogy Expanded Edition: il nuovo artbook precede l'annuncio della Remaster?

Come segnalato dalla redazione di Eurogamer.net, sulle pagine di Amazon USA è apparsa la scheda per i preordini di un nuovo artbook di Mass Effect Trilogy, con tanto di copertina ufficiale e data di uscita già fissata per il 23 febbraio del 2021. Che sia il preludio all'annuncio dell'attesa Remaster di Mass Effect?

Stando alle informazioni condivise da Amazon USA, infatti, a farsi promotrice di questa iniziativa commerciale è la stessa BioWare, la software house legata a Electronic Arts che ha dato forma alla proprietà intellettuale di Mass Effect.

La descrizione che accompagna l'apertura dei preordini di The Art of Mass Effect Trilogy: Expanded Edition spiega che il volume "contiene nuovo materiale inedito dai DLC dei tre giochi, tra cui il pluripremiato Lair of the Shadow Broker di Mass Effect 2 e Citadel di Mass Effect 3. Sperimenta l'evoluzione di alieni, pianeti, navi e tecnologie che definiscono questo iconico universo di fantascienza, con gli sviluppatori che hanno dato vita al capolavoro di BioWare che mostrano i primi bozzetti preparatori e i meticolosi rendering finali. Ricca di concept art e di commenti dei designer, questa edizione ampliata è il compagno ideale dei fan di una delle più grandi serie della storia dei videogiochi!".

Nell'artbook ci sarebbe perciò spazio per del materiale inedito che non è stato mai mostrato dagli sviluppatori nordamericani in questi anni e che, come sperano i fan, verrà reimpiegato per dare forma alla Remaster su PC e console. Nelle scorse settimane, oltretutto, BioWare ha lanciato una linea di abbigliamento N7 dedicata a Mass Effect, dimostrando così di essere intenzionata a tenere vivo l'interesse degli appassionati per l'epopea sci-fi di Shepard e compagni.