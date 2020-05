Mass Effect Trilogy Remaster e altri 13 giochi EA in arrivo?

Jeff Grubb di VentureBeat sembra confermare i rumor sull'esistenza di Mass Effect Trilogy Remaster emersi nella giornata di ieri. Il giornalista afferma che la remaster della serie BioWare è effettivamente in fase di sviluppo e uscirà entro il 31 marzo 2021.

Nello specifico, Electronic Arta avrebbe in programma di lanciare ben 14 giochi nel corso dell'anno fiscale che terminerà appunto il 31 marzo 2021. Tra questi troviamo Burnout Paradise Remastered per Switch, Medal of Honor per Oculus Rift, FIFA 21 e un misterioso "gioco EA HD", quest'ultimo sarebbe appunto Mass Effect Trilogy Remastered.

Giochi EA 2020/2021

Burnout Paradise Remastered (Switch)

Command & Conquer Remastered (PC)

Medal of Honor VR (Oculus)

FIFA 21

Madden NFL 21

NHL 21

Gioco EA Sports non ancora annunciato

Gioco EA HD non annunciato

Gioco sotto etichetta EA Partners

Gioco sotto etichetta EA Partners

Gioco sotto etichetta EA Partners

Gioco sotto etichetta EA Partners

Gioco mobile in soft launch

Gioco mobile in soft launch

Nello stesso report viene reso noto che presto Electronic Arts svelerà dettagli sulla lineup sportiva in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X, inoltre viene ribadito che "vari giochi EA" arriveranno su Nintendo Switch, tra cui probabilmente anche Apex Legends.

Mass Effect Trilogy Remaster invece non dovrebbe debuttare su Nintendo Switch, o almeno non al lancio, le piattaforme di destinazione non sono state rese note, restiamo dunque in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.