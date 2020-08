Mass Effect Trilogy Remaster: annuncio a settembre e lancio a ottobre?

È ormai da diversi mesi che circolano rumor e indiscrezioni in merito alla possibile pubblicazione di una versione rimasterizzata della trilogia di Mass Effect.

Di recente, tuttavia, le voci sembrano essersi fatte più insistenti, con strani avvistamenti che si sono accompagnati a considerazioni criptiche da parte di alcuni Insider. Da un lato, gli utenti attivi su Reddit hanno riferito di presunti preordini di una Mass Effect Trilogy Remastered accettati dal rivenditore GAME nel Regno Unito. Ora, a stuzzicare ulteriormente la curiosità degli appassionati, giungono alcuni sviluppi.

Da un lato, il post originariamente apparso su Reddit è stato aggiornato, con la data di riferimento dell'enigmatico preorder spostata dal 29 settembre al 30 ottobre. In aggiunta, Twitter ha accolto un messaggio dell'Insider Liana Ruppert, grande appassionata di Mass Effect. Quest'ultima riferisce che "Il prossimo mese sarà un gran mese per l'annuncio di un gioco in particolare. Urliamo e gioiamo insieme amici, ma non ancora...". Ad accompagnare il cinguettio, una gif che riporta la dicitura "Presto".



Infine, alla sequenza di indiscrezioni si è accodato anche l'Insider Shinobi602, che ha di recente predetto anche il rinvio di alcuni annunci Xbox a settembre. L'utente ha commentato il messaggio di Liana Ruppert con un'allusiva immagine di un cielo stellato, mentre su ResetEra ha commentato il cinguettio con un'ulteriore gif riportante la dicitura "ragazza astuta".



Che la Mass Effect Trilogy Remaster sia davvero realtà? La community sembra ora puntare su di un annuncio a settembre con pubblicazione a ottobre: al momento, tuttavia, nessuna conferma ufficiale è giunta da EA.