Mass Effect Trilogy Remaster: emergono nuovi rumor, molti dubbi sull'attendibilità

Da tempo si parla del possibile ritorno della trilogia di Mass Effect in versione rimasterizzata e nelle scorse settimane Jeff Grubb di VentureBeat ha confermato l'esistenza di questo progetto. Ora emergono altri possibili dettagli sulla riedizione.

Un misterioso insider rivela il primo Mass Effect tornerà con un remake (in maniera simile a quanto accadrà con Mafia Definitive Edition) che proporrà un combat system migliorato, meccaniche inedite e un maggior numero di abilità e classi riprendendo parte di quanto visto su Mass Effect Andromeda.

Il Frostbite sarà il motore utilizzato per il remake di Mass Effect e lo stesso engine verrà utilizzato per riportarein vita Mass Effect 2 e 3, questi ultimi saranno però delle remaster e non dei remake. Tutti i DLC dovrebbero essere inclusi nella riedizione, inoltre sembra che il primo episodio possa essere acquistato anche singolarmente a prezzo pieno mentre Mass Effect 2&3 potranno essere acquistati singolarmente o in coppia. L'uscita di Mass Effect Trilogy sarebbe prevista nel corso del 2020 con supporto per PS5 e Xbox Series X, l'annuncio sarebbe atteso per l'evento EA Play LIVE dell'11 giugno.

C'è da dire che il post pubblicato su Reddit è stato chiuso e lo staff ha applicato il tag rumor non verificato al thread, difficile quindi dire quanto queste voci siano attendibili, certamente non provengono da un insider noto e la chiusura del topic da parte dei sempre scrupolosi moderatori di Reddit farebbe pensare ad un rumor non attendibile. Inoltre, stando al rumor il modus operandi di EA sarebbe del tutto simile (per non dire identico) a quello di 2K Games con Mafia Trilogy, decisamente troppo strano, non trovate?