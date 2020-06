Mass Effect Trilogy remaster esiste? Gli ultimi rumor potrebbero essere falsi

Sono anni che si vocifera dell'approdo di una versione rimasterizzata della Mass Effect Trilogy sulle piattaforme dell'attuale generazione, ma non è mai successo. In molti avevano messo il cuore in pace, ma nelle ultime settimane la voce è tornata prepotentemente in rete.

Ad accendere le speranze è stato GameReactor.dk, secondo il quale Electronic Arts starebbe programmando la pubblicazione della remaster con Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 su PC, PlayStation 4 e Xbox One (e probabilmente PlayStation 5 e Xbox Series X) per il prossimo autunno. L'EA Play Live 2020 dello scorso 19 giugno, tuttavia, non ha ospitato alcun annuncio in tal senso, deludendo i molti fan in attesa.

Su Reddit c'è anche chi afferma di essere un tester della presunta Remastered, snocciolando al contempo una valanga di informazioni sulle versioni rivisitate dei tre giochi. A noi non è sembrato molto affidabile, e della stessa opinione pare essere anche il noto insider Shinobi602. Interrogato da un suo follower, ha dichiarato che le parole del presunto tester sono "false come l'inferno".

Insomma, al momento non sembrano esserci evidenze o indizi affidabili sull'esistenza di questa versione rimasterizzata di Mass Effect Trilogy.