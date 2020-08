Mass Effect Trilogy Remastered il 29 settembre? Gioco avvistato presso retailer UK

Nel maggio di quest'anno EA aveva confermato l'intenzione di pubblicare una nuova riedizione videoludica entro il 2021: in quel momento sono emersi i primi rumor su una Mass Effect Trilogy Remastered in arrivo sul mercato.

Da allora si sono rincorse ulteriori indiscrezioni, alle quali non hanno però mai fatto seguito conferme ufficiali in merito all'esistenza del progetto. Ora, il falò delle speculazioni torna ad ardere nel pieno dell'estate, in seguito a un rapido susseguirsi di peculiari segnalazioni. Il tutto ha preso il via su Twitter, tramite il cinguettio che potete visionare in calce: quest'ultimo riporta la presenza della Mass Effect Trilogy Remastered in un non precisato elenco di titoli in uscita.

Di per sé molto vago, al Tweet si è in seguito associata una segnalazione su Reddit da parte dell'utente "jmamaz", che riferiva di essere riuscito a preordinare il titolo presso il rivenditore britannico GAME. Ora, al tutto si aggiunge un secondo report da parte di un Redditer: l'utente "Waymantis", ripercorrendo gli ultimi aggiornamenti riferisce di essere anch'egli riuscito a effettuare il preordine del gioco, portando come testimonianza le immagini che potete visionare in calce. Nel presunto scontrino ci si riferisce al gioco come "Dep PS4 N7". Coincidenza vuole che la medesima dicitura sia riportata in una pagina di errore del database GAME UK. Che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola?



Al momento, è bene sottolinearlo, non sussiste alcuna conferma ufficiale, e i dati riportati potrebbero non indicare un'effettiva esistenza di una Mass Effect Trilogy Remastered. Ad ogni modo, la presunta data di uscita coincide con il 29 settembre: sarà dunque necessario attendere un breve periodo per averne conferma o smentita.