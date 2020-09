Mass Effect Trilogy Remastered è in arrivo, ma non uscirà su Switch?

Sono sempre di più i rivenditori europei che stanno inserendo in listino Mass Effect Trilogy Remastered, con uscita prevista per ottobre su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Jeff Grubb però è di un diverso avviso...

Il giornalista di GamesBeat è salito agli onori della cronaca questa estate ma si è dimostrato non sempre affidabile, dunque prendete quanto riportato con le dovute precauzioni. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Grubb, la raccolta si intitolerà Mass Effect Legendary Edition e arriverà effettivamente a ottobre, tuttavia l'uscita non è prevista su Switch.

Jeff ribadisce che Electronic Arts ha tanti giochi in arrivo su Switch nei prossimi dodici mesi ma Mass Effect Remastered (o Mass Effect Legendary Edition) non rientra in questa lista, o almeno non ci sono piani per il momento. I listini dei rivenditori sono quindi errati? La versione Nintendo Switch è stata citata da numerosi retailer francesi e nord europei, dunque è difficile dire chi abbia effettivamente ragione... probabilmente lo scopriremo nelle prossime settimane.

Mass Effect Legendary Edition dovrebbe includere le versioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con relativi DLC, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale.