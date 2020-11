Mass Effect Trilogy Remastered: Jeff Grubb mostra un'anteprima della cover

L'ormai famoso giornalista Jeff Grubb della redazione di VentureBeat si affaccia sui social e pubblica un'immagine che, seppur sfocata, sembra rimandare in maniera inequivocabile alla serie sci-fi di Mass Effect e all'annuncio imminente di un nuovo capitolo o della rumoreggiata Mass Effect Trilogy Remastered.

Nello scatto condiviso da Grubb si possono infatti intravedere diversi elementi grafici che si riallacciano all'epopea action ruolistica del Comandante Shepard, come il logo di Mass Effect, il casco N7, la sagoma degli implacabili Razziatori e quella che ha tutta l'aria di essere la silohuette di due compagni d'avventura dello Spettro, ossia la ricercatrice asarian Liara T'Soni e il fiero combattente turian Garrus Vakarian.

Che si tratti dell'anteprima della cover ufficiale di Mass Effect Trilogy Remastered? nel momento in cui scriviamo, Jeff Grubb non ha fornito ulteriori indizi sull'identità di questo progetto. I canali social di BioWare, dal canto loro, sono impegnati nella comunicazione promozionale per l'N7 Week 2020, la settimana di celebrazioni a tema Mass Effect che culminerà domani, sabato 7 novembre, con l'N7 Day 2020. Rimaniamo perciò in attesa di ricevere un commento da parte della sussidiaria di Electronic Arts e, naturalmente, vi terremo aggiornati su tutti gli eventuali sviluppi della faccenda.