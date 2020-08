Mass Effect Trilogy Remastered, ancora rumor: posticipo causa Coronavirus?

È ormai da molto tempo che si continuano a rincorrere voci e indiscrezioni sulla possibile pubblicazione di un'edizione rimasterizzata della trilogia di Mass Effect.

Mai smentite o confermate dai vertici di Electronic Arts, queste ultime circolano ininterrottamente da diversi mesi, con presunte conferme emerse di volta in volta da diverse fonti. A queste ultime si aggiunge ora anche Jeff Grubb, giornalista di Games Beat. Quest'ultimo ha di recente ribadito nel corso di un podcast di essere certo dell'esistenza del progetto, ma di avere dubbi sulle tempistiche con le quali approderà sul mercato.

A renderne incerta la pubblicazione contribuisce l'attuale persistere dell'emergenza Coronavirus in molte aree del mondo. Fino agli ultimi giorni di agosto, riferisce Grubb, era certo che l'annuncio della Mass Effect Trilogy HD fosse fissato per l'inizio di ottobre con un realease ravvicinata, prevista per la fine del mese autunnale. Ad ora, tuttavia, il giornalista riferisce della possibilità che le tempistiche si dilatino, anche se resta ottimista in merito alla volontà di EA di sfruttare lo slancio della finestra natalizia.



Al momento, purtroppo, non resta altro da fare che aggiungere le parole di Grubb al già notevole cumulo di rumor sulla ripubblicazione della Mass Effect Trilogy, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di EA.