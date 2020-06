Mass Effect Trilogy uscirà in autunno, EA ha grandi piani per il lancio?

Secondo quanto riportato da GameReactor, Electronic Arts avrebbe grandi piani per il lancio di Mass Effect Trilogy, collection che segnerebbe così il ritorno del brand sugli schermi dopo la tiepida accoglienza riservata a Mass Effect Andromeda.

Stando alla fonte, Electronic Arts avrebbe grandi piani per il lancio di Mass Effect Trilogy, il gioco è atteso per l'autunno (presumibilmente su PC, PS4, Xbox One e probabilmente PS5 e Xbox Series X) e verrà trattato come un vero e proprio blockbuster natalizio, in mancanza di nuovi giochi di Battlefield e Star Wars. Questo vuol dire che la raccolta godrà di una campagna pubblicitaria ad alto budget con l'obiettivo di raggiungere un gran numero di potenziali consumatori, e non solo gli hardcore gamer.

Restiamo in attesa di conferme o smentite, non è escluso a questo punto che Mass Effect Trilogy Remastered possa essere annunciato durante l'evento EA Play del 19 giugno, show che vedrà anche la presenza di un altro franchise iconico di Electronic Arts, ovvero Need for Speed.

Mass Effect Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con l'aggiunta di tutti i DLC, non è chiaro se saranno presenti anche altri contenuti come video dietro le quinte, commenti degli sviluppatori, colonna sonora, artwork e altro materiale bonus.