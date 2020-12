Mass Effect vola verso la next-gen: cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo?

La presentazione del trailer del nuovo episodio di Mass Effect è senza dubbio stato uno dei momenti più memorabili della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020 andata in onda nella notte tra giovedì e venerdì.

Il filmato non ha mostrato sequenze di gameplay, anche perché sembra che il progetto si trovi ancora negli stati iniziali dello sviluppo. Potrebbe volerci molto tempo prima di vederlo in azione per davvero, ma nel frattempo non ci mancano gli elementi su cui speculare. La sequenza iniziale del trailer, ad esempio, mostra chiaramente due galassie, suggerendo che il nuovo gioco potrebbe essere un seguito sia della trilogia di Mass Effect, sia di Andromeda. Un'altra domanda, inoltre, ci è sorta spontanea: ci sarà il Comandante Shepard?

Ne abbiamo discusso nel nostro ultimo Video Speciale, che potete visionare in cima a questa notizia. Non dimenticate inoltre di farci sapere la vostra approfittando della sezione dei commenti in calce. Questo nuovo Mass Effect nasce sotto i migliori auspici: è stato anche confermato che sono tornati alcuni autori della trilogia originale, tra cui il Narrative Designer Dusty Everman, il Cinematic Director Parrish Ley e l'Art Director Derek Watts.