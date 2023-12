Mass Effect vs Dragon Age: quale serie BioWare ami di più?

Una un Action/RPG a tinte sci-fi, l'altra un Action/RPG dallo stile dark fantasy, entrambe capaci di conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo. Mass Effect e Dragon Age sono due delle serie più popolari mai create da BioWare, che hanno appassionato con le loro storie, personaggi, ambientazioni e meccaniche di gioco.

Nonostante le nette differenze in termini di tematiche e combat system, i due brand hanno molto da condividere soprattutto per quanto riguarda la struttura narrativa e le scelte multiple che è possibile prendere nel corso di ogni avventura andando a modificare non solo l'evoluzione degli eventi ma anche i rapporti tra personaggi.

Di sicuro Dragon Age Origins era molto distante dall'impostazione generale dell'originale Mass Effect, presentandosi come un gioco di ruolo dalla forte componente tattica laddove invece la serie con protagonista il Comandante Shepard puntava già dagli inizi su una marcata componente Action TPS mescolata con meccaniche RPG. A partire da Dragon Age II anche in questo caso si fa più marcata la propensione verso l'azione, con il secondo episodio che adotta tra l'altro anche la ruota dei dialoghi che ha fatto la fortuna di Mass Effect. I due brand sono proseguiti quasi in maniera parallela continuando ad evolversi e ad intrattenere i giocatori con nuove storie e idee.

Ad oggi sono tre i Dragon Age principali sviluppati e quattro invece i Mass Effect: gli ultimi esponenti dei rispettivi brand, Dragon Age Inquisition e Mass Effect Andromeda, risalgono al 2014 e 2017, ma da allora non sono più tornati in scena sebbene i loro successori siano già attivamente in sviluppo da tempo. A tal proposito sappiamo che il full reveal di Dragon Age Dreadwolf è atteso per l'estate 2024, quando finalmente BioWare alzerà del tutto il sipario sul quarto episodio della serie.

Diverso invece il discorso per l'amato brand spaziale: secondo le ultime voci di corridoio il prossimo Mass Effect potrebbe non arrivare prima del 2028 se non addirittura 2029, con i fan che devono dunque portare ancora tantissima pazienza prima di scoprire come andrà avanti il brand. Ma in attesa di vedere in azione i loro nuovi esponenti può essere una buona idea rivivere i Mass Effect e Dragon Age già pubblicati, magari anche per scoprire in maniera chiara quale dei due brand è il più bello: qual è la vostra risposta al quesito?