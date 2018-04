Massima potenza con ancora piu' Core e con le schede madri MSI H370, B360 e H310

, brand leader per le schede madri gaming, è pronta a presentare le nuove schede madri con chipset: di seguito, tutti i dettagli sui nuovi prodotti targati

Per soddisfare le necessità di avere più core anche nei prodotti più tradizionali, MSI ha preparato una grande varietà di schede madri nelle sue serie Arsenal Gaming, Performance Gaming e Pro. Questa volta con MSI potrai avere nuove caratteristiche uniche sia per i gamer che per gli utenti professionali, permettendo diversi utilizzi grazie ai core aggiuntivi.Tra i nuovi modelli si segnalano: MSI H370 Gaming Pro Carbon e MSI B360M Mortar Titanium.

Inoltre, MSI è orgogliosa di annunciare una linea dedicata al Mining per tutti gli utenti che svolgono queste attività. Con MSI avrai feature esclusive specifiche per i mining, i miners potranno così massimizzare l'efficienza delle loro postazioni. Tra i modelli per il mining si segnala il modello MSI B360-F PRO.