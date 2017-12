Massive Entertainment apre ad un sequel di Tom Clancy's: The Division

Parlando ai microfoni di IGN.com,ha parlato del futuro del franchise di, aprendo di fatto le porte alla realizzazione di un sequel del suo sparatutto MMO.

David Polfeldt di Ubisoft Massive Entertainment ha così dichiarato al riguardo: "C'è molto spazio per una continuazione. Penso che sia un meraviglioso brand con tante potenziali storie al suo interno. Ci sono tante cose che non abbiamo fatto in The Division 1 che sarebbero interessanti da realizzare in futuro".

Polfeldt ha poi continuato, parlando di come la community sia tornata a rimpolparsi man mano che il gioco ha ripreso ad aggiornarsi con nuovi update.

"Tempo fa abbiamo previsto che in questo momento avremmo avuto una player base di gran lunga inferiore rispetto a quella presente oggi. Ma è successo che con la patch 1.4 l'utenza attiva ha ripreso a crescere nuovamente".

Tom Clancy's: The Division è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Ad inizio dicembre, il titolo si è aggiornato con l'update 1.8, introducendo tutta una serie di novità di gioco: qui trovate tutti i dettagli al riguardo.