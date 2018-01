Mass Effect Andromeda gratis sul PlayStation Store? In realtà è solo un malinteso

In queste ore, molti hanno notato come Mass Effect Andromeda sia scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store. In realtà è bene fare chiarezza, poichè una modifica al listino del gioco potrebbe causare incomprensioni legate al prezzo delle varie versioni disponibili.

Sul PlayStation Store, Mass Effect Andromeda viene effettivamente segnalato come gratuito ed effettuando il download questo arriva regolarmente al termine senza alcun addebito. Come riportato da Press-Start Australia, però, questa versione è in realtà una demo estesa della durata di dieci ore mentre il gioco completo è stato rinominato Mass Effect Andromeda Edizione Recluta, in vendita a 39,99 euro.

Si tratta quindi di un malinteso, il file denominato Mass Effect Andromeda è in realtà la demo del gioco mentre Mass Effect Andromeda Edizione Recluta può essere considerata l'edizione base completa del titolo BioWare. Non sappiamo se Electronic Arts modificherà ulteriormente le descrizioni per maggiore chiarezza, vi aggiorneremo in caso di novità.