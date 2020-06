Master Chief, Diablo e Aku Aku: cos'hanno in comune? La voce di Giorgio Melazzi

Teatro, pubblicità e radio sono solo alcuni dei settori in cui è attivo Giorgio Melazzi e negli anni ha doppiato attori del calibro di Tim Curry, Billy Crystal e James Belushi. È inoltre l'indimenticabile voce dell'ispettore Gadget e di Stan Laurel in Stanlio & Ollio, ma la lista di videogame doppiati è ancora più strabiliante.

I personaggi importati da Melazzi sono davvero tanti, ma il podio se lo aggiudicano sicuramente Master Chief/ John-117 in Halo 2, 3 e 4; il capitano Price di COD 4: Modern Warfare e infine (a pari merito) Deckard Cain e Diablo in Diablo II. Medaglia di legno, non a caso, va all'iconico Aku Aku della saga Crash Bandicoot, anch'esso figlio virtuale di Melazzi insieme a Nash, Geary, Victor e altri personaggi minori.

Per l'attore videogame fantasy e sopratutto sono un vero e proprio marchio di fabbrica e tra i suoi personaggi ci sono alcuni tra i più temibili sicari e i più brillanti poliziotti come l'agente 47 in Hitman: Blood Money e Max Payne, che però ha interpretato solo nei primi due capitoli della trilogia. Ha prestato inoltre la voce a Jim Raynir in StarCraft; a Kel'Thuzad, Balnazzar e il Sacerdote in Warcraft 3; Gangplank in League of Legends; a Shade in Borderlands 2 e al cancelliere Turian in Mass Effect 3.

Ruoli secondari, ma di spessore, li ha avuti anche in Spyro: A Hero's Tail (Hunter e Red); Harry Potter e la camera dei segreti (Gilderoy Allock); Mafia: The City of Lost Heaven (Frank Colletti); Assassin's Creed III (Silas Thatcher, Benedict Arnold); Syberia (Hans Voralberg); Kane & Lynch: Dead Men (Capo dei Sette) e alcuni personaggi minori in Tomb Raider II e Chronicles: La leggenda di Lara Croft (Winston, Fabio, fratello Chan).