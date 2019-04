Master Chief di Halo arriverà in Super Smash Bros Ultimate?

Master Chief, protagonista di Halo, potrebbe arrivare in futuro nel roster di Super Smash Bros Ultimate? Sono in molti a pensarlo, in particolar modo dopo i recenti segnali di avvicinamento tra Nintendo e Microsoft, che hanno portato all'arrivo di Cuphead su Switch.

Il profilo Twitter Gaming ha espresso il desiderio di vedere Master Chief in Super Smash Bros, per tutta risposta l'account ufficiale della serie Microsoft ha pubblicato una GIF tratta dal trailer di Halo Infinite. Questo non basta ovviamente per affermare che il personaggio farà la sua comparsa nel gioco Nintendo, tuttavia secondo molti insider quella GIF potrebbe valere più di mille parole...

Da molto tempo si parla di "un grande franchise Microsoft in arrivo su Nintendo Switch", le ipotesi più probabili riguardano Forza Motorsport/Forza Horizon, Gears of War e Halo, ricordiamo inoltre che Nintendo ha deciso di inserire in Super Smash Bros Ultimate solamente personaggi apparsi in giochi pubblicati su console della casa di Kyoto, regola che ha portato all'esclusione di Dante di Devil May Cry dal roster.

Se due indizi fanno una prova, Halo potrebbe arrivare su Nintendo Switch e in seguito debutterà nel roster di Super Smash Bros Ultimate? Al momento si tratta solamente di speculazioni ardite...