Master of Magic arriva a dicembre: data di uscita per il remake del GDR

Per gli appassionati di avventure GDR, arriva l'annuncio ufficiale della data di uscita di Master of Magic, rifacimento dell'opera trasformatasi in un classico nel corso degli anni Novanta.

Il publisher Slitherine ha infatti confermato che la produzione raggiungerà molto presto i lidi del mercato videoludico. Entro la fine dell'anno, gli appassionati potranno riscoprire le atmosfere fantasy di Master of Magic, per un'esperienza che si qualifica come un ibrido tra GDR e strategico. Al centro della scena, i giocatori troveranno una selezione di 14 grandi stregoni, in competizione tra loro per la conquista del pieno controllo sul continente.

Dopo aver scelto a quale scuola di magia prestare fedeltà, i giocatori sfrutteranno poteri straordinari per radunare un esercito ed imporre la propria volontà. Elfi, draghi, orchi, nani e altri popoli attendono di sfoderare le armi in Master of Magic, in combattimenti a turni basati sull'utilizzo della magia. Tra uno scontro e l'altro, gli stregoni potranno apprendere nuovi incantesimi, dedicarsi all'alchimia o alla realizzazione di potenti rituali, il tutto tramite due diversi piani della realtà, denominati Arcanus e Myrror.



Con la pagina Steam di Master of Magic già disponibile, Slitherine conferma che il remake approderà su PC il prossimo 13 dicembre 2022. In calce, potete visionare alcuni screenshot tratti dalla produzione.