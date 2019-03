MasterEsports: a Milano il primo master executive dedicato all'esport

L'esport è un settore caratterizzato da una crescita irrefrenabile, ormai lo sappiamo bene. Basta guardare i numeri macinati dai tornei live, dall'esponenziale aumento dei prize pool, dall'arrivo di sponsor tradizionalmente lontani dal medium videoludico.

Non solo: l'improvvisa celebrità conquistata dai giocatori, ora paragonabili a delle vere e proprie star ha contribuito a far conoscere il gaming competitivo a tutti.

Con l'esplosione e l'assestamento del settore si sono aperte anche nuove possibilità per coloro che desiderano entrarvi e fare della propria passione un lavoro. Un mondo tutto nuovo e ancora lungi dall'essere stabile ma che è potenzialmente ricco di opportunità, se ben sfruttate.

Per questo stanno nascendo in tutto il mondo corsi e master che si prefiggono il compito di formare la “forza lavoro” che animerà nei prossimi anni il settore esport. A Milano, a partire da Aprile (le iscrizioni chiuderanno il prossimo 5 aprile, potete trovare tutte informazioni sul sito ufficiale dell'iniziativa), si terrà il Master Executive in Esports Management realizzato con la School of Management LUM e ideato di concerto con un team di professionisti nazionali e internazionali.

Il master ha lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti e conoscenze per interagire con il mondo del gaming competitivo e, nel caso di aziende, il modo migliore attraverso cui investire e comprenderne le dinamiche.

Il master, per chi fosse interessato, si terrà nei weekend e avrà una durata totale di 180 ore suddivise in tre moduli distinti: pianificazione eventi esport, gestione giocatori e dei team, ideazione e realizzazione di progetti per le aziende.

Nei prossimi giorni avremo l'opportunità di intervistare alcuni degli addetti ai lavori coinvolti nello studio del progetto. Quindi, come si suol dire, rimanete sintonizzati!