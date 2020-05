Mastergame Play, i videogiochi sbarcano in TV: appuntamento settimanale su Tgcom24

L'universo videoludico è ovunque in crescita, Italia compresa, dove la passione per il videogioco coinvolge oltre 17 milioni di persone, afferenti ad una sempre più vasta e variegata platea di fruitori del medium.

Uno sviluppo progressivo e costante, che attira con sempre maggiore frequenza anche l'attenzione della stampa non specializzata. Basti pensare al recente caso di Animal Crossing: New Horizons, trasformatosi in un fenomeno capace persino di condurre le strategie economiche adottate da Tom Nook sulla prima pagina del Financial Times. Un'evoluzione che conferma e rammenta quanto i videogiochi siano oggi in grado di offrire un panorama di contenuti capace di spaziare nei generi, nel target anagrafico e nelle tematiche trattate.

Novità interessanti su questo fronte giungono anche dal nostro Paese, con un interessante annuncio giunto dalla Redazione di Tgcom24. Quest'ultima ha infatti recentemente presentato Mastergame Play, nuovo appuntamento settimanale televisivo interamente dedicato all'universo dei videogiochi. Per raccontare quello che è ormai a tutti gli effetti un fenomeno culturale ad ampio spettro, che coinvolge appassionate e appassionati di ogni età, si arricchisce il palinsesto di Tgcom24 (canale 51 del Digitale Terrestre): ogni sabato, alle ore 16:45, prenderà il via Mastergame Play, un "momento di approfondimento e di incontro con i protagonisti del settore". Ogni puntata sarà inoltre trasmessa in replica sul medesimo canale, sempre di sabato, ma alle ore 22:15.



Il movimento videoludico si conferma così, anche in Italia, come in costante ascesa, in grado di proporsi come un vero e proprio fenomeno culturale, da scoprire e da raccontare. Un settore che, con l'ormai sempre più prossimo avvento di PlayStation 5 e Xbox Series X, non potrà che dimostrarsi sempre più vitale e dinamico.