Mastergame Play, videogiochi in TV: la prima puntata oggi su TGCOM 24 canale 51

Nasce Mastergame Play, la nuova trasmissione dedicata al mondo dei videogiochi in onda ogni sabato su TGCOM 24 (canale 51 del Digitale Terrestre), si parte oggi pomeriggio alle 16:45 con la prima puntata.

I videogiochi tornano in TV con uno spazio definito dagli autori "un momento di approfondimento e di incontro con i protagonisti del settore in una scenografia completamente nuova e con un linguaggio capace di raggiungere tutti", uno show pensato da videogiocatori per videogiocatori, con l'obiettivo di informare il pubblico sui giochi in uscita, sulle novità in arrivo nel prossimo futuro passando per il mondo degli eSports e le console di prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, gli argomenti di discussione certamente non mancheranno, così come gli spazi dedicati all'approfondimento sui temi più caldi del momento.

Mastergame Play va in ogni ogni sabato (a partire da oggi, 9 maggio 2020) alle 16:45 sul canale 51 del Digitale Terrestre, in replica lo stesso giorno di trasmissione alle 22:15, per dare modo a tutti di seguire la puntata settimanale nel caso non si riesca ad assistere alla prima messa in onda pomeridiana.