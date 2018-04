Masters of Anima per PS4 nell'estrazione di oggi per gli abbonati al canale Twitch!

Continuano i regali per gli abbonati al canale Twitch di Everyeye.it: dopo avervi proposto Last Day of June, Downward e altri titoli di spessore, oggi sarà la volta di Masters of Anima, di cui abbiamo a disposizione una copia digitale per PlayStation 4.

A inzio anno abbiamo attivato l’opzione che permette agli utenti Twitch di abbonarsi al canale di Everyeye (gratis per gli utenti Twitch Prime) e sin da subito ci avete mostrato un sostegno meraviglioso, facendoci sentire tutto il calore di una community che supera il tradizionale rapporto redazione-pubblico, e trasforma ogni live in un appuntamento tra amici.

In coda all’ultimo appuntamento settimanale con i Q&A di Everyeye.it, torneremo quindi a estrarre un abbonato cui regalare una chiave per Masters of Anima. Vi ricordiamo che, per avere una possibilità di essere scelti, dovrete rientrare nella lista degli abbonati al canale entro del 16:45 del 13 aprile.

Buona fortuna e, soprattutto, grazie a tutti voi.