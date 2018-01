Masters of Anima si mostra nel primo gameplay trailer

ha pubblicato il primo gameplay trailer di, gioco d'azione annunciato nell'ottobre 2016 e sviluppato da Passtech Games, team autore dell'apprezzato

Masters of Anima uscirà durante la primavera su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, nel gioco seguiremo Otto nella sua lotta contro le perfide forze del male. Il gioco propone fasi action alternate a sessioni strategiche, presentandosi come un Action RPG ricco di sfumature.

Il primo gameplay trailer permette di dare uno sguardo anche al comparto tecnico della produzione, che presenta una grafica in stile cartoon dai colori forti e bordi ben marcati. Masters of Anima arriverà in primavera sulle piattaforme citate, restiamo in attesa di saperne di più.