Masters of the Universe: il Castello di Grayskull è in offerta su Amazon

Se siete figli degli anni '80 non potete non ricordare l'incredibile Castello di Grayskull della serie Masters of the Universe, la grande fortezza misteriosa e potente per He-Man e i suoi nemici, che narrava lo scontro tra le forze del bene (capitanate da He-Man) contro quelle del male (Skeletor e la sua banda di scagnozzi).

Il modello si apre per rivelare un interno composto da quattro stanze, ideale per giocare e ricreare le scene della serie di successo, include numerosi accessori a tema Masters of the Universe, è dotato di un vero ascensore funzionante e di una botola, include inoltre il personaggio di Sorceress in edizione speciale ed è compatibile con tutti gli altri personaggi da 14 cm (venduti separatamente).

Il playset è in vendita proprio in questo momento su Amazon al prezzo scontato di 84,99 euro, con lo sconto di ben 15 euro dal prezzo di listino di 99,99 euro, clicca qui per acquistarlo ad un prezzo scontato. Se volete arricchire la vostra collezione, vi consigliamo di dare un'occhiata a tutti i personaggi e mezzi in vendita separatamente su Amazon a questo link.

I fan di Masters of the Universe si divertiranno a riproporre le scene della serie e ad inventare nuove avventure nel famoso edificio conosciuto per essere il centro della battaglia tra il bene e il male: per il potere di Grayskull!